Главный тренер сборной Бразилии уволен после разгрома от Аргентины

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Доривал Жуниор покинул пост главного тренера сборной Бразилии по футболу. Об этом говорится на сайте Бразильской конфедерации футбола.

"Руководство благодарит специалиста и желает ему успехов в дальнейшей карьере. Отныне CBF будет искать ему замену", - говорится в заявлении.

Увольнению Жуниора предшествовало крупное (1:4) поражение бразильцев от Аргентины в отборочной кампании чемпионата мира-2026. Сейчас Бразилия занимает четвертое место в турнирной таблице.

62-летний Доривал Жуниор возглавил сборную Бразилии в январе 2024 года.