Сборная Аргентины разгромила Бразилию и завоевала путевку на ЧМ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Аргентины со счетом 4:1 победили Бразилию в домашнем матче в рамках южноамериканской отборочной кампании на чемпионат мира 2026 года.

В составе аргентинцев голы провели Хулиан Альварес (4-я минута), Энцо Фернандес (12), Алексис МакАллистер (37), Джулиано Симеоне (71). У бразильцев отличился Матеус Кунья (26).

После 14 туров Аргентина лидирует в турнирной таблице, набрав 31 очко. Бразилия – на четвертой строчке, 21 балл.

Между тем, еще до стартового свистка стало известно, что сборная Аргентины обеспечила себе путевку на ЧМ. Результат прошедшего ранее матча Боливия – Уругвай (0:0) гарантировал аргентинцам место в топ-6 таблицы. В южноамериканском турнире первые шесть команд напрямую попадают на ЧМ, седьмой сборной предстоит дополнительный отбор.