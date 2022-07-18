Первая ракетка России Касаткина допустила смену гражданства

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина не исключила вероятности того, что сменит гражданство в связи с санкциями в отношении отечественного спорта.

"Мы отшельники. Не знаю, что дальше. Паспорт менять? Посмотрим", - сказала Касаткина в интервью на YoTube-канале журналиста Виктора Кравченко, комментируя отстранение россиян от участия в теннисных турнирах сборных.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Касаткина занимает 12-е место. В настоящий момент она является первой ракеткой России.

К настоящему моменту Касаткина выиграла четыре турнира WTA в одиночном разряде, один – в парном. В составе сборной России она в 2021 году завоевала Кубок Билли Джин Кинг (сменил Кубок Федерации).