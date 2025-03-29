"Салават Юлаев" вновь разгромил "Сибирь" в первом раунде плей-офф КХЛ

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" с крупным счетом победили новосибирскую "Сибирь" во втором матче серии первого раунда плей-офф.

Результат матча в Уфе – 8:2 (2:2, 4:0, 2:0) в пользу "Салавата Юлаева".

Первые два гола провели игроки "Сибири": на 3-й минуте отличились Тревор Мерфи и Владислав Кара.

После этого уфимский клуб ответил восемью точными бросками. Хет-трик оформил Скотт Уилсон (15, 27, 31 минуты). Также шайбы забросили Александр Хмелевски (5), Ильдан Газимов (34), Владислав Ефремов (38), Шелдон Ремпал (53), Нэйтан Тодд (57).

В первом матче "Салават Юлаев" выиграл у "Сибири" также с разгромным (7:0) счетом и теперь ведет в серии – 2-0.

Следующие два матча серии пройдут 31 марта и 2 апреля в Новосибирске.