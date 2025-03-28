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ЦСКА вновь проиграл минскому "Динамо" в матче первого раунда плей-офф КХЛ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты минского "Динамо" одержали вторую победу над московским ЦСКА в стартовом раунде плей-офф КХЛ.

Результат матча в Минске – 5:3 (0:0, 2:1, 3:2) в пользу команды из столицы Белоруссии.

В составе минчан голы провели Вадим Мороз (35-я минута), Вадим Шипачев (37), Виталий Пинчук (43), Роман Горбунов (59, в пустые ворота), Джош Брук (59, в пустые ворота).

Авторы голов в составе ЦСКА: Владислав Провольнев (32), Дмитрий Саморуков (52), Прохор Полтапов (60).

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу минчан. Следующие две встречи – 30 марта и 1 апреля – пройдут на льду ЦСКА.

Динамо КХЛ Минск ЦСКА хоккей
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