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"Трактор" сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с "Адмиралом"

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты челябинского "Трактора" в овертайме выиграли у владивостокского "Адмирала" во втором матче стартового раунда плей-офф КХЛ.

Результат встречи – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу "Трактора".

На 23-й минуте Павел Шэн вывел "Адмирал" вперед. "Трактор" отыгрался на 27-й минуте благодаря голу Никиты Коростелева. На второй минуте овертайма победную для "Трактора" шайбу забросил Артем Блажиевский.

Теперь счет в серии до четырех побед 1-1. Следующие ее два матча пройдут во Владивостоке 31 марта и 2 апреля.

Адмирал КХЛ Трактор хоккей
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