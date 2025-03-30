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"Авангард" выиграл третий матч у "Металлурга" в серии плей-офф КХЛ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" взял верх над магнитогорским "Металлургом" в третьем матче стартового раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в Омске завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу "Авангарда". Решающий гл хозяева провели в овертайме.

На 30-й минуте Никита Михайлис вывел "Металлург" вперед.

На 37-й минуте Константин Окулов сравнял счет.

Победный для омичей гол состоялся на 73-й минуте.

Счет в серии до четырех побед, таким образом, стал 3-0 в пользу "Авангард".

Следующая игра состоится 2 апреля в Магнитогорске.

"Металлург" - действующий обладатель Кубка Гагарина.

Авангард Металлург КХЛ хоккей
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