Поиск

ЦСКА сократил отставание от минского "Динамо" в серии плей-офф КХЛ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА одолели минское "Динамо" в третьем матче стартовой серии плей-офф КХЛ.

Результат встречи в Москве – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) в пользу ЦСКА.

В составе армейцев голы провели Егор Афанасьев (22-я минута), Руслан Исхаков (43), Егор Афанасьев (53), Иван Дроздов (54).

У минчан на второй минуте отличился Крис Тирни.

ЦСКА сократил отставание в серии до четырех побед. "Динамо" ведет – 2-1.

Следующий матч также пройдет в Москве 1 апреля.

Динамо КХЛ ЦСКА хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Зенит" в большинстве разгромил "Рубин" и закрепился на втором месте в РПЛ

"Ахмат" и "Спартак" сыграли вничью в матче РПЛ

Лидирующий в РПЛ "Краснодар" с разгромом выиграл у "Факела"

Лидирующий в РПЛ "Краснодар" с разгромом выиграл у "Факела"

Московское "Динамо" разгромило "Оренбург" в чемпионате России по футболу

Московское "Динамо" разгромило "Оренбург" в чемпионате России по футболу

Дарья Касаткина будет выступать под флагом Австралии

Дарья Касаткина будет выступать под флагом Австралии

Главный тренер сборной Бразилии уволен после разгрома от Аргентины

"Крылья Советов" разгромили "Локомотив" в РПЛ, забив пять мячей

"Крылья Советов" разгромили "Локомотив" в РПЛ, забив пять мячей

Суд оправдал Дани Алвеса

Кучеров и Мичков признаны первой и второй звездами дня в НХЛ

Российского паралимпийца лишили золота Сочи-2014 из-за допинга

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });