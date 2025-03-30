ЦСКА сократил отставание от минского "Динамо" в серии плей-офф КХЛ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА одолели минское "Динамо" в третьем матче стартовой серии плей-офф КХЛ.

Результат встречи в Москве – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) в пользу ЦСКА.

В составе армейцев голы провели Егор Афанасьев (22-я минута), Руслан Исхаков (43), Егор Афанасьев (53), Иван Дроздов (54).

У минчан на второй минуте отличился Крис Тирни.

ЦСКА сократил отставание в серии до четырех побед. "Динамо" ведет – 2-1.

Следующий матч также пройдет в Москве 1 апреля.