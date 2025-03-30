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"Автомобилист" вышел вперед в серии плей-офф КХЛ с "Ак Барсом"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста" победили "Ак Барс" в Казани в третьем матче стартового раунда плей-офф КХЛ.

Результат встречи, победитель которой определился во втором овертайме, - 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0) в пользу "Автомобилиста".

В составе команды из Екатеринбурга голы провели Сергей Зборовский (10-я минута), Степан Хрипунов (22) и Максим Осипов (93). В составе "Ак Барса" отличились Дмитрий Кателевский (50) и Дмитрий Яшкин (51).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Автомобилиста". Следующая игра пройдет 1 апреля в Казани.

Автомобилист Ак Барс КХЛ хоккей
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