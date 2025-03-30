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"Зенит" в большинстве разгромил "Рубин" и закрепился на втором месте в РПЛ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:0 разгромили казанский "Рубин" в домашнем матче 21-го тура чемпионата России.

Голы забили Лусиано Гонду (51-я минута), Густаво Мантуан (59), Матео Кассьера (73), Андрей Мостовой (75).

На 55-й минуте "Рубин" остался в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Алексей Грицаенко.

"Зенит" набрал 46 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. Он оторвался от московского "Спартака" (44) и на три балла отстает от "Краснодара" (49).

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