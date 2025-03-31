Россиянин Субханкулов проведет бой за пояса IBА Intercontinental и WBA Oceania в Уфе

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российский боксер Артур Субханкулов проведет бой за пояса IBА Intercontinental и WBA Oceania в легком весе против австралийца Ибрагима Баллы, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Рассчитанный на десять раундов поединок пройдет 25 апреля в Уфе и будет со-главным на турнире IBA.PRO 3.

На профессиональном ринге 33-летний Субханкулов выиграл все восемь поединков, половину из них – досрочно. На счету 34-летнего Баллы 17 побед (семь – досрочно) и два поражения.

Также в рамках турнира" на ринг выйдут еще два представителя Башкортостана. Данис Габдрафиков) проведет восьмираундовый бой за серебряный пояс чемпиона России в полусреднем весе против Александра Хохлова. Двукратная чемпионка России, победительница Игр БРИКС-2024 Азалия Аминева в шестираундовом поединке в полусреднем весе встретится с Бригиттой Мбаби из ДР Конго. В активе Аминевой есть два успешных поединка по версии IBA.PRO.

Возглавит вечер бокса 12-раундовый бой за титулы WBA Gold и IBA Intercontinental в первом среднем весе между россиянином Павлом Сосулиным и аргентинцем Лукасом Брайаном Бастидой.