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ПСЖ и "Барселона" вышли в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Французский "Пари Сен-Жермен" и испанская "Барселона" завоевали путевки в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

ПСЖ по сумме двух четвертьфинальных встреч прошел английскую "Астон Виллу", "Барселона" - немецкую "Боруссию" (Дортмунд).

В ответной встрече ПСЖ уступил "Астон Вилле" в Англии – 2:3. Первый матч завершился победой парижан – 3:1. Авторами голов у "Астон Виллы" в ответном матче стали Юри Тилемсанс (34-я минута), Джон Макгини (55) и Эзри Конса (58). Они ответили на точные удары соперника, состоявшиеся в первом тайме: у ПСЖ отличились Ашраф Хакими (11) и Нуну Мендеш (28).

"Барселона" также уступила в ответном матче с "Боруссией" - 1:3. Однако в первой игре "Барса" победила с более крупным счетом – 4:0.

Все три гола в составе "Боруссии" в ответной игре забил Серу Гирасси – на 11-й (с пенальти), 49-й и 76-й минутах. На 54-й состоялся автогол игрока команды из Дортмунда Рами Бенсебаини.

Барселона ПСЖ Пари Сен-Жермен Астон Вилла Боруссия
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