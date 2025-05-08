ПСЖ стал вторым финалистом Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" завоевал путевку в финал Лиги чемпионов УЕФА.

В полуфинале по сумме двух встреч ПСЖ прошел лондонский "Арсенал". Ответная встреча в Париже завершилась со счетом 2:1 в пользу ПСЖ.

В составе французской команды голы забили Фабиан Руис (27-я минута), Ашраф Хакими (72). На 69-й минуте Витинья не реализовал пенальти. Автор гола в составе "Арсенала" - Букайо Сака (76). Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов провел игру в запасе.

Результат первой игры - 1:0 в пользу ПСЖ.

В финале парижский клуб встретится с итальянским "Интером". Этот матч пройдет 31 мая в Мюнхене.