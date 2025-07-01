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В РФС усомнились, что "Сочи" снимут с РПЛ из-за Писарского и ставок

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что "Сочи" не исключат из числа участников чемпионата России, если в деле нападающего Владимира Писарского и его возможного участия в ставках не будет доказана вина футбольного клуба.

"При определенных обстоятельствах, когда осуществляется коллективный сговор, существует перенос ответственности физического лица на юридическое, как было с делом "Чайки". В ситуации, когда проступок физического лица будет доказан, санкции не могут применяться к юридическому лицу", - приводит слова Митрофанова "Матч ТВ".

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"Чтобы перенести ответственность на юридическое лицо, в деле должно быть очень много разных обстоятельств. Например, что Писарский с гендиректором "Сочи" договорились, что он что‑то сделает на поле и вне поля. Должна быть доказана вина руководства", - отметил генсек РФС. По сообщениям СМИ футболист через посредника якобы сделал ставку на первый стыковой матч за право играть в РПЛ против "Пари НН". В той игре Писарский был удален, а "Сочи" потерпел поражение со счетом 1:2.

В ответном стыковом матче "Сочи" победил "Пари НН" и по сумме двух встреч завоевал путевку в РПЛ. Но и нижегородский клуб сыграет в Российской премьер-лиге в следующем сезоне, он заменит "Химки", который не получил соответствующей лицензии.

футбол Сочи Максим Митрофанов РФС РПЛ Владимир Писарский
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