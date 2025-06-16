РПЛ утвердил "Пари НН" участником лиги в новом сезоне

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило нижегородский "Пари НН" в числе участников Российской премьер-лиге в сезоне-2025/26, сообщает пресс-служба РФС.

Место в РПЛ оказалось вакантным в связи с тем, что занявшие 12-е место в РПЛ подмосковные "Химки" не получили лицензию на следующий сезон.

"Пари НН" финишировал на 13-м месте и участвовал в стыковых матчах за право играть в РПЛ в следующем сезоне: нижегородцы по сумме двух встреч уступили "Сочи". В другой паре грозненский "Ахмат" взял верх над екатеринбургским "Уралом".

В июне большинство клубов РПЛ проголосовали за то, чтобы оставить "Пари НН" в главном дивизионе отечественного футбола.

В ожидании окончательного решения от РФС "Пари НН" 12 июня расстался с главным тренером Виктором Гончаренко.