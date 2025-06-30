Юрист футболиста Писарского возмущен обвинениями в участии игрока в ставках

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Юрист Антон Смирнов, защищающий интересы нападающего футбольного клуба "Сочи" Владимира Писарского, называет надуманными обвинения в участии в ставках на матчи своей команды.

"Мы и сам футболист не считаем Писарского виноватым в том, в чем его надуманно обвиняют и будем защищать свою позицию в Комитете РФС по этике. Также, понимая парадигму рассмотрения дела в РФС, готовы идти до конца и обжаловать любое негативное решение в отношении Писарского в CAS", - написал Смирнов в своем телеграм-канале.

По сообщениям СМИ футболист через посредника якобы сделал ставку на первый стыковой матч за право играть в РПЛ против "Пари НН". В той игре Писарский был удален, а "Сочи" потерпел поражение со счетом 1:2.

"Никакой ставки на красную карточку Писарского в первом стыковом матче против "Пари НН" никто не делал", - эмоционально, используя прописные буквы, написал Смирнов.

В ответном стыковом матче "Сочи" победил "Пари НН" и по сумме двух встреч завоевал путевку в РПЛ. Но и нижегородский клуб сыграет в Российской премьер-лиге в следующем сезоне, он заменит "Химки", который не получил соответствующей лицензии.