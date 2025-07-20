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Усик нокаутировал Дюбуа и вновь стал абсолютным чемпионом мира

Усик нокаутировал Дюбуа и вновь стал абсолютным чемпионом мира
Украинский боксер Александр Усик
Фото: AP/TASS

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Украинский боксер Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Бой на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершился нокаутом в пятом раунде.

38-летний Усик защитил титулы чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO. Кроме того, он вновь завоевал титул IBF. В результате Усик вернул звание абсолютного чемпиона мира.

Украинский боксер сохранил статус непобедимого на профессиональном ринге. У него 24 победы (15 нокаутом). 27-летний Дюбуа потерпел третье поражение при 22-х победах (21 - досрочно).

Александр Усик Лондон Даниэль Дюбуа
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