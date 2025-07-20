Усик нокаутировал Дюбуа и вновь стал абсолютным чемпионом мира

Украинский боксер Александр Усик Фото: AP/TASS

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Украинский боксер Александр Усик победил британца Даниэля Дюбуа в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Бой на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершился нокаутом в пятом раунде.

38-летний Усик защитил титулы чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC, IBO. Кроме того, он вновь завоевал титул IBF. В результате Усик вернул звание абсолютного чемпиона мира.

Украинский боксер сохранил статус непобедимого на профессиональном ринге. У него 24 победы (15 нокаутом). 27-летний Дюбуа потерпел третье поражение при 22-х победах (21 - досрочно).