Тим Цзю проиграл Фундоре в бое-реванше

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Выступающий за Австралию Тим Цзю проиграл американскому боксеру Себастьяну Фундоре поединок-реванш в Лас-Вегасе.

После семи раундов команда Цзю решила не выпускать спортсмена на продолжение боя.

Эти боксеры встречались в марте 2024 года, когда раздельным решением судей победил Фундора. Тогда американец отобрал у Цзю пояс WBO в первом среднем весе и завоевал вакантный титул WBC. Сейчас на кону стоял только титул WBC.

30-летний Цзю на профессиональном ринге одержал проиграл в третий раз, в его активе 25 побед (18 – нокаутом). На счету 27-летнего Фундоры теперь 23 победы (15 – нокаутом), по одной ничьи и поражению.

Тим Цзю – сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.