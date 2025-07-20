Бой Пакьяо и Барриоса завершился вничью

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо и американец Марио Барриос завершили вничью поединок за титул чемпиона мира по версии WBC.

Бой представителей полусреднего веса прошел в Лас-Вегасе.

В результате Барриос сохранил чемпионский пояс.

На счету 30-летнего Барриоcа 29 побед (18 – нокаутом), по две ничьи и поражению.

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях 46-летний Мэнни Пакьяо выиграл 62 поединка (39 – нокаутом), потерпел восемь поражений, три боя завершил вничью.