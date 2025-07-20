Боксер Шумков предложил организовать в России последний бой Тима Цзю

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023, обладатель пояса IBA, боксер RCC Boxing Promotions Всеволод Шумков считает, карьера выступающего за Австралию Тима Цзю идет к закату. По его мнению, последний в карьере Цзю поединок можно организовать в России.

"Ни в коем случае нельзя ставить под вопрос амбиции и статус звезды Тима Цзю. Он был чемпионом мира, у него отличная карьера", - сказал Шумков "Интерфаксу", - комментируя поражение Тима Цзю в поединке-реванше американскому боксеру Себастьяну Фундоре.

"Думаю, сейчас Тим просто закончил борьбу за главные мировые пояса. Ему нужен большой заключительный бой в карьере, и мне было бы интересно посмотреть его противостояние с Магомедом Курбановым. Думаю, этот бой нужно сделать на турнире RCC Boxing Promotions в России!" - добавил собеседник агентства.

Поединок Цзю и Фундоры прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе. После семи раундов команда Цзю решила не выпускать спортсмена на продолжение боя.

Соперники встречались в марте 2024 года, когда раздельным решением судей победил Фундора. Тогда американец отобрал у Цзю пояс WBO в первом среднем весе и завоевал вакантный титул WBC. Сейчас на кону стоял только титул WBC.

30-летний Цзю на профессиональном ринге одержал проиграл в третий раз, в его активе 25 побед (18 – нокаутом). На счету 27-летнего Фундоры теперь 23 победы (15 – нокаутом), по одной ничьи и поражению.

Тим Цзю – сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.