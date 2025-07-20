Шумков счел, что Пакьяо сохранил статус легенды бокса после ничьи с Барриосом

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Филиппинец Менни Пакьяо в поединке с американцем Марио Барриосом в очередной раз доказал, что является легендой бокса. Такое мнение высказал чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023, обладатель пояса IBA, боксер RCC Boxing Promotions Всеволод Шумков.

"Эта ничья - прямое подтверждение. Человек в 46 лет боксирует на самой вершине мирового бокса! Думаю, их реванш с Мэйвезером был бы интересен абсолютно всем фанатам бокса, и мне в том числе", - сказал Шумков "Интерфаксу".

Поединок представителей полусреднего веса прошел в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье.

Барриос сохранил титул чемпиона мира по версии WBC.

На счету 30-летнего Барриоcа 29 побед (18 – нокаутом), по две ничьи и поражению.

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях 46-летний Пакьяо выиграл 62 поединка (39 – нокаутом), потерпел восемь поражений, три боя завершил вничью.

Пакьяо и американец Флойд Мейвейзер провели бой в мае 2015 года. По итогам 12 раундов победу единогласно присудили представителю США.