"Зенит" обыграл "Ростов" в первом туре РПЛ

Матео Кассьерра из "Зенита" (слева) радуется забитому мячу Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:1 взяли верх над "Ростовом" (Ростов-на-Дону) в домашнем матче первого тура чемпионата России.

С 22-й минуты "Зенит" уступал в счете, пропустив гол от Ивана Комарова.

Во втором тайме петербургская команда ответила двумя точными ударами. Отличились Матео Кассьерра (67), Андрей Мостовой (79, с пенальти).

В прошлом сезоне "Зенит" стал серебряным призером чемпионата, "Ростов" занял седьмое место.