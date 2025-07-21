ЦСКА и "Оренбург" сыграли вничью в матче перового РПЛ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА и "Оренбурга" со счетом 0:0 завершили матч первого тура чемпионата России.

Игра прошла в Оренбурге.

ЦСКА – бронзовый призер РПЛ прошлого сезона. "Оренбург" в сезоне-2024/25 занял последнее, 15-е место и выбыл из РПЛ. Однако по решению бюро РФС он заменил московское "Торпедо", которое было исключено из элитного дивизиона "за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях".