РФС официально включил "Оренбург" в состав РПЛ вместо "Торпедо"

"Торпедо" возвращается в Первую лигу

Игрок ФК "Оренбург" Артём Касимов Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз объявил о решении включить "Оренбург" в состав Российской премьер-лиги вместо московского "Торпедо", сообщается на сайте РФС.

Решение было принято на заседании бюро исполкома РФС в пятницу.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет РФС исключил "Торпедо" из числа участников РПЛ "за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях".

При этом, как сообщает РФС, "Торпедо" включили в состав участников Первой лиги (второго по статусу дивизиона в отечественном футболе).

В прошлом сезоне "Оренбург" занял предпоследнее, 15-е место в РПЛ и напрямую вылетел в Первую лигу. "Торпедо" заняло второе место в Первой лиге и завоевало прямую путевку в РПЛ.