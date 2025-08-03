Россияне завоевали золото ЧМ по водным видам спорта в комбинированной эстафете 4х100 м

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российские пловцы Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев завоевали золотые медали в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Их результат - 3 минуты 26,93 секунды, это рекорд ЧМ.

Второе и третье места заняли Франция (3 минуты 27,96 секунды) и США (3 минуты 28,62).

Ранее в воскресенье золото и серебро на дистанции 50 метров на спине завоевали россияне Климент Колесников и Павел Самусенко.

Российские спортсмены получили на ЧМ 18 медалей.