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Россияне завоевали золото ЧМ по водным видам спорта в комбинированной эстафете 4х100 м

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российские пловцы Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев завоевали золотые медали в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Их результат - 3 минуты 26,93 секунды, это рекорд ЧМ.

Второе и третье места заняли Франция (3 минуты 27,96 секунды) и США (3 минуты 28,62).

Ранее в воскресенье золото и серебро на дистанции 50 метров на спине завоевали россияне Климент Колесников и Павел Самусенко.

Российские спортсмены получили на ЧМ 18 медалей.

Мирон Лифинцев Андрей Минаков Егор Корнев Кирилл Пригода плавание
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