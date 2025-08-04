Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Торонто (Канада) после снятия испанца Алехандро Давидович-Фокины.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 3:0 (отказ).

В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем матча между американцем Тейлором Фритцем и чехом Иржи Легечкой.

Рублеву 27 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 титулов под эгидой организации. В 2021 г. Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.