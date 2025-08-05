Василевский счел, что Белаз пошел по легкому пути, выбрав реванш с Шлеменко

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Российский боец Вячеслав Василевский заявил, что белорус Владислав Ковалев по прозвищу Белаз пошел по пути наименьшего сопротивления, выбрав реванш с Александром Шлеменко,

Василевский 16 августа в Перми в главном поединке турнира Ural FC 10 встретится с соотечественником Шарафом Давлатмуродовым в бою по правилам ММА. По словам россиянина, изначально в качестве его соперника рассматривался Ковалев.

"В последнее время я дрался по правилам бокса или по правилам бокса в ММА-перчатках. В общем-то меня все устраивало - и подготовка, и сами поединки. А сейчас мне позвонил глава лиги Ural FC Кирилл Сидельников... Это мой друг, с которым мы вместе начинали карьеру в боевом самбо", - приводит слова Василевского пресс-служба UralFC.

"Кирилл предложил подраться по правилам ММА. Сначала речь шла о поединке с Белазом по правилам ММА. Но как понимаю, Белаз пошел по пути наименьшего сопротивления и еще раз решил подраться с Александром Шлеменко. Просто драться со мной по ММА - это на 99% поражение для него. И Белаз это понимает. Основную свою карьеру он провел в кулачке, в боксе в ММА-перчатках. Он не боец ММА. И сейчас он выбрал безопасный для себя вариант и отказался от боя со мной", - отметил Василевский.

Василевский и Белаз были хедлайнерами турнира Ural FC 6 в Москве в марте 2024 года. По итогам того противостояния по правилам бокса в ММА-перчатках руку подняли Василевского, но позднее после апелляции со стороны Белаза результат был аннулирован. Реванш между этими соперниками планировался на ноябрь в Нижнем Новгороде на турнире Ural FC 9, но во время подготовки к поединку Василевский получил травму. В марте Белаз в Екатеринбурге на турнире RCC раздельным решением судей победил Шлеменко.

Для Василевского поединок с Давлатмуродовым станет первым по правилам ММА с февраля 2022 года, когда боец победил Ислама Жангоразова. У Василевского 36 побед и девять поражений в ММА, он выступал в таких лигах, как АСА, Bellаtor, М-1, S-70.