Суд оставил без движения жалобу ФК "Крылья Советов" по иску "РТ-Капитала"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без движения апелляционную жалобу АО "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов" (ПФК "Крылья Советов") на решение по иску ООО "РТ-Капитал" (входит в госкорпорацию "Ростех") о взыскании 923,4 млн рублей по кредитным договорам, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Из-за неуплаты госпошлины жалоба оставлена без движения до 26 сентября 2025 года.

Как сообщалось, Арбитражный суд Москвы 10 июля удовлетворил иск ООО "РТ-Капитал" к самарскому ПФК "Крылья Советов" о взыскании 923,4 млн рублей.

Пресс-служба "Ростеха" сообщала, что решение о взыскании задолженности в судебном порядке было принято с учетом того, что футбольный клуб не исполняет взятые на себя обязательства с 2016 года. Отмечалось, что компания ежегодно подтверждала статус долга перед Российской премьер-лигой, что позволяло "Крыльям Советов" продолжать выступления в чемпионате России, и "неоднократно выражала готовность комплексно реструктуризировать задолженность клуба при условии предоставления надлежащего обеспечения".

Долг сложился из-за неисполнения самарским клубом обязательств по двум кредитным договорам с Новикомбанком от 15 февраля 2011 года - на 671 млн рублей и 308,153 млн рублей. Средства были привлечены под 0,5% годовых на срок до 25 декабря 2015 года. Согласно договору уступки прав от 6 декабря 2016 года права по спорным кредитным договорам перешли к "РТ-Капиталу".

Между тем, исполнение обязательств по данным кредитным договорам обеспечено ипотекой (в залоге находится расположенный в центре Самары объект культурного наследия регионального значения Дом промышленности и земельные участки под ним общей площадью более 7 тыс. кв. м - ИФ).

Залогодателем выступает АО "Транспортно-логистическая корпорация" (с 2020 года находится в стадии ликвидации - ИФ), которое указано третьим лицом в иске.

Также сообщалось, что в октябре 2021 года суд вынес решение в пользу "РТ-Капитала" по делу об обращении взыскания на заложенное имущество.

В пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности АО "ПФК "Крылья Советов" отмечается, что в 2024 году основной организацией - заимодавцем оставался "РТ-Капитал". По состоянию на 31 декабря 2024 года сумма основного долга составляла 868,5 млн рублей. При этом с 2021 по 2024 годы была погашена часть основного долга и часть процентов в общей сумме 116,667 млн рублей.

Величина стоимости чистых активов АО на 31 декабря 2024 года составляла 1,196 млрд рублей.

Акционерами клуба с долями 73,81% и 26,19% являются Самарская область в лице министерства имущественных отношений региона и член совета директоров клуба Андрей Пашков соответственно.

АО "ПФК "Крылья Советов" является единственным учредителем АНО ДО "Академия футбола "Крылья Советов", АНО "Пляжный футбольный клуб "Крылья Советов", АНО "Женский футбольный клуб "Крылья Советов".