Савелий Коростелев завоевал бронзу этапа Кубка мира в Лахти

Архивное фото Фото: РИА Новости

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Российский лыжник Савелий Коростелев стал бронзовым призером в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на девятом этапе Кубка мира в финском Лахти.

Дистанцию он преодолел за 23 минуты 56,5 секунды, уступив победителю 33,9 секунды.

Это первая медаль россиян на этапах Кубка мира после их возвращения.

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо (23.22,6). Второе место занял его соотечественник Мартин Левстрем Нюэнгет (+22,1).

Ранее в женской гонке на аналогичной дистанции победила шведка Фрида Карлссон. Россиянка Дарья Непряева показала четвертый результат.