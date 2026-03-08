Поиск

Савелий Коростелев завоевал бронзу этапа Кубка мира в Лахти

Савелий Коростелев завоевал бронзу этапа Кубка мира в Лахти
Архивное фото
Фото: РИА Новости

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Российский лыжник Савелий Коростелев стал бронзовым призером в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на девятом этапе Кубка мира в финском Лахти.

Дистанцию он преодолел за 23 минуты 56,5 секунды, уступив победителю 33,9 секунды.

Это первая медаль россиян на этапах Кубка мира после их возвращения.

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо (23.22,6). Второе место занял его соотечественник Мартин Левстрем Нюэнгет (+22,1).

Ранее в женской гонке на аналогичной дистанции победила шведка Фрида Карлссон. Россиянка Дарья Непряева показала четвертый результат.

Йоханнес Клебо Дарья Непряева Савелий Коростелев лыжные гонки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли Гран-при России среди спортивных пар

"Оренбург" одержал победу над "Зенитом" в матче 20-го тура РПЛ

Кучеров в шестой раз в карьере достиг отметки в 100 очков за сезон в НХЛ

Большунов стал победителем в марафоне на чемпионате России

Джордж Расселл выиграл Гран-при Австралии "Формулы-1"

Джордж Расселл выиграл Гран-при Австралии "Формулы-1"

Молодежные сборные России по гандболу допустят к международным турнирам под флагом РФ

Российский горнолыжник Бугаев стал бронзовым призером Паралимпиады

Горнолыжница Ворончихина принесла России первую медаль на Паралимпиаде

Горнолыжница Ворончихина принесла России первую медаль на Паралимпиаде

НХЛ дисквалифицировала Евгения Малкина на пять матчей

НХЛ дисквалифицировала Евгения Малкина на пять матчей

Российская делегация прошла с флагом РФ на церемонии открытия Паралимпиады

Российская делегация прошла с флагом РФ на церемонии открытия Паралимпиады
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });