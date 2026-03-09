Поиск

Горнолыжница Ворончихина принесла России первое золото Паралимпиады-2026

Горнолыжница Ворончихина принесла России первое золото Паралимпиады-2026
Фото: Maja Hitij/Getty Images

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в супергиганте на Паралимпийских играх в Италии.

Она победила среди женщин, выступающих стоя. Ее время - 1:15.60.

Это первая награда высшего достоинства среди россиян на Паралимпиаде-2026.

Ранее Ворончихина стала бронзовым призером нынешних Игр в скоростном спуске.

Россияне выступают на Паралимпиаде-2026 под флагом и гимном РФ.

Паралимпийские игры Варвара Ворончихина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Динамо" в большинстве разгромило ЦСКА в матче РПЛ

Лидирующий в РПЛ "Краснодар" уступил "Рубину"

Лидирующий в РПЛ "Краснодар" уступил "Рубину"

Степанова и Букин победили среди танцевальных пар в финале Гран-при России

Савелий Коростелев завоевал бронзу этапа Кубка мира в Лахти

Савелий Коростелев завоевал бронзу этапа Кубка мира в Лахти

Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли Гран-при России среди спортивных пар

"Оренбург" одержал победу над "Зенитом" в матче 20-го тура РПЛ

Кучеров в шестой раз в карьере достиг отметки в 100 очков за сезон в НХЛ

Большунов стал победителем в марафоне на чемпионате России

Джордж Расселл выиграл Гран-при Австралии "Формулы-1"

Джордж Расселл выиграл Гран-при Австралии "Формулы-1"

Молодежные сборные России по гандболу допустят к международным турнирам под флагом РФ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });