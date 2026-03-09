Горнолыжница Ворончихина принесла России первое золото Паралимпиады-2026
Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в супергиганте на Паралимпийских играх в Италии.
Она победила среди женщин, выступающих стоя. Ее время - 1:15.60.
Это первая награда высшего достоинства среди россиян на Паралимпиаде-2026.
Ранее Ворончихина стала бронзовым призером нынешних Игр в скоростном спуске.
Россияне выступают на Паралимпиаде-2026 под флагом и гимном РФ.