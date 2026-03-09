Горнолыжница Ворончихина принесла России первое золото Паралимпиады-2026

Фото: Maja Hitij/Getty Images

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в супергиганте на Паралимпийских играх в Италии.

Она победила среди женщин, выступающих стоя. Ее время - 1:15.60.

Это первая награда высшего достоинства среди россиян на Паралимпиаде-2026.

Ранее Ворончихина стала бронзовым призером нынешних Игр в скоростном спуске.

Россияне выступают на Паралимпиаде-2026 под флагом и гимном РФ.