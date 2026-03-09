Гимн РФ прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года

Фото: Dario Belingheri/Getty Images

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российский гимн прозвучал на церемонии награждения зимних Паралимпийских игр 2026 года в Италии в честь победы отечественной горнолыжницы Варвары Ворончихиной.

Спортсменка в понедельник выиграла соревнования в супергиганте.

Также был поднят флаг РФ.

Гимн России прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года, когда соревнования проходили в Сочи. После этого российские паралимпийцы участвовали в Играх под нейтральным флагом, а на зимнюю Паралимпиаду-2022 и вовсе не были допущены.

На Паралимпиаде-2026 россияне выступают под национальной символикой РФ.