Поиск

Гимн РФ прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года

Гимн РФ прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года
Фото: Dario Belingheri/Getty Images

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российский гимн прозвучал на церемонии награждения зимних Паралимпийских игр 2026 года в Италии в честь победы отечественной горнолыжницы Варвары Ворончихиной.

Спортсменка в понедельник выиграла соревнования в супергиганте.

Также был поднят флаг РФ.

Гимн России прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года, когда соревнования проходили в Сочи. После этого российские паралимпийцы участвовали в Играх под нейтральным флагом, а на зимнюю Паралимпиаду-2022 и вовсе не были допущены.

На Паралимпиаде-2026 россияне выступают под национальной символикой РФ.

Паралимпийские игры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Двоеглазова выиграла финала Гран-при России по фигурному катанию

Горнолыжница Ворончихина принесла России первое золото Паралимпиады-2026

Горнолыжница Ворончихина принесла России первое золото Паралимпиады-2026

"Динамо" в большинстве разгромило ЦСКА в матче РПЛ

Лидирующий в РПЛ "Краснодар" уступил "Рубину"

Лидирующий в РПЛ "Краснодар" уступил "Рубину"

Степанова и Букин победили среди танцевальных пар в финале Гран-при России

Савелий Коростелев завоевал бронзу этапа Кубка мира в Лахти

Савелий Коростелев завоевал бронзу этапа Кубка мира в Лахти

Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли Гран-при России среди спортивных пар

"Оренбург" одержал победу над "Зенитом" в матче 20-го тура РПЛ

Кучеров в шестой раз в карьере достиг отметки в 100 очков за сезон в НХЛ

Большунов стал победителем в марафоне на чемпионате России

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });