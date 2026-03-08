Поиск

"Динамо" в большинстве разгромило ЦСКА в матче РПЛ

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 4:1 победили ЦСКА в гостевом матче 20-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

В составе "Динамо" голы забили: Николас Маричаль (13, 45+4 минуты), Мойзес (58), Бителло (66'), Иван Сергеев (84). У ЦСКА отличился Мойзес (58).

На 17-й минуте ЦСКА остался в меньшинстве: красную карточку получил нападающий армейцев Ленни Гонду.

"Динамо" набрало 27 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 36 очками располагается на четвертой строчке.

ЦСКА РПЛ Динамо футбол
