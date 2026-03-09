"Спартак" обыграл "Акрон" в драматичном матче РПЛ

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 4:3 победили тольяттинский "Акрoн" в домашнем матче 20-го тура чемпионата Российской премьер-лиги

Хозяева вели с разницей в два мяча, упустили преимущество, но в конце второго тайма смогли добиться победы.

В составе "Спартака" голы провели: Пабло Солари (23-я минута), Кристофер Ву (41), Кристофер Мартинс (45+2), Маркиньос (88).

Авторы голов в составе "Акрoна": Максим Болдырев (18, 62), Жилсон Беншимол (57, с пенальти).

В турнирной таблице "Спартак" занимает шестое место, набрав 35 очков. "Акрoн" - на 11-м месте (21).