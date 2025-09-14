Боксер Арутюнян назвал неожиданным поражение Альвареса от Кроуфорда

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Входящий в топ-15 рейтинга WBA в бриджервейте, боксер RCC Boxing Promotions Вартан Арутюнян удивился победе американца Теренса Кроуфорда в поединке против мексиканца Сауля Альвареса.

"Вообще не ожидал, что бой пройдет так! Думал, что Альварес победит. Глядя на те бои, что были у Сауля в карьере, он казался фаворитом. Не хочу сказать, что Кроуфорд плох или ниже уровнем. Видимо, в моих глазах это был Канело образца лет 5 назад, но оказалось, что он уже не тот. Я ждал от Канело уверенного прессинга, взрывных атак, мощных серий. Но старого Сауля Канело Альвареса видимо уже больше нет. Пропало такое острое желание побеждать, которое делало его лучшим раньше", - сказал Арутюнян "Интерфаксу".

Бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе прошел в Лас-Вегасе, по его итогам Кроуфорду присудили победу единогласным решением судей.

37-летний Кроуфорд одержал 42-ю победу в карьере. Он удерживает статус непобежденного боксера. На счету американца 31 победа нокаутом. Теперь он первый в истории абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях.

35-летний Альварес потерпел третье поражение при 63 победах (39 – нокаутом) и двух ничьих.