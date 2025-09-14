Российский боец Угуев стал трехкратным чемпионом мира

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российский боец вольного стиля Заур Угуев завоевал золото чемпионата мира в Загребе.

В финале в весовой категории до 61 кг он победил представителя Ирана Ахмада Мохаммаданежаджавана.

Таким образом, Угуев стал трехкратным чемпионом мира. Награды высшего достоинства ЧМ 30-летний спортсмен ранее выигрывал в 2018 и 2019 годы. Помимо этого, он – олимпийский чемпион в Токио (Игры были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса), чемпион Европы-2025.

На чемпионате мира в Загребе россияне выступают под нейтральным флагом.