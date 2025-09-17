Умер двукратный чемпион Европы по боксу Виктор Агеев

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Советский боксер Виктор Агеев скончался на 85-м году жизни, сообщается на сайте Федерации бокса России.

"Глубокие соболезнования родным и близким Виктора Петровича. Память о нем навсегда останется с нами", - говорится в сообщении.

Смерть Виктора Агеева федерация называет большой утратой для всей боксерской семьи.

Агеев – двукратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион СССР. В качестве тренера воспитал чемпионов мира и Европы, успешных профессиональных боксеров.