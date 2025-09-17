Поиск

Семь стран выступили за полноценное возвращение России на турниры УЕФА

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Семь стран Европы считают целесообразным допуск российских футбольных сборных и клубов к турнирам под эгидой УЕФА. Об этом сообщил директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям РФС Кирилл Терешин.

Вопрос смягчения допуска российских команд к международным соревнованиям обсудил исполком УЕФА.

"Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан, Азербайджан выступают за полноценное возвращение России. Швеция, Финляндия и Норвегия - за смягчение текущих ограничений для женских и молодежных команд", - написал Терешин в своем телеграм-канале.

По его словам, Испания, Португалия, Италия, Чехия, Швейцария, Словакия, Словения готовы обсуждать вариант возвращении России при согласии самого УЕФА.

Российские клубы и сборные отстранены решением УЕФА и ФИФА от 28 февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.

