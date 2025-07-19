Хоккеист "Трактора" Андрей Никонов: конечно, хочется попробовать себя в НХЛ

Андрей Никонов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Нападающий Андрей Никонов, в прошлом сезоне выступавший за хоккейный клуб "Сочи", этим летом сменил команду: принял предложение от челябинского "Трактора". В интервью корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину 22-летний форвард прокомментировал этот трансфер, рассказал об интересе к нему со стороны клуба НХЛ и восхитился рекордом Александра Овечкина.

- Андрей, как оцените свой переход из "Сочи" в "Трактор"?

- Это для меня новый вызов, очень хорошо оцениваю этот переход. "Трактор" играл в финале Кубка Гагарина, но этого мало, нужно брать трофей. Поэтому жду начала сезона в составе челябинской команды.

- Были ли предпосылки к этому переходу или он стал для вас неожиданным?

- Давно знал, что "Трактор" хотел меня забрать, выходил на меня. И вот у них это получилось, и я с большим желанием перешел туда.

- Какие задачи ставите?

- Выиграть Кубок Гагарина – у нас одна цель.

- А как оцените свою карьеру в КХЛ в целом и в "Сочи" в частности?

- Есть, к чему стремиться и расти. Да, я молодой игрок, работаю над собой, занимаюсь. Поэтому не думаю о каких-то результатах в прошлом, стараюсь показывать целостность игры на льду и прибавлять с каждой игрой. Даже такие игроки НХЛ, как Коннор Макдэвид, Натан Маккинон, не останавливаются на достигнутом.

- Раз уж упомянули НХЛ, следите за этой лигой?

- Да, конечно.

- Есть команды, которые вам интересны?

- Сейчас пристально следил за финалом Кубка Стэнли, где играли "Эдмонтон" и "Флорида". По ходу сезона наблюдаю за действием некоторых игроков на площадке. С тренером "Сочи" Сергеем Санычем Зубовым, который, будучи игроком "Далласа", дважды брал Кубок Стэнли, был включен в Зал славы НХЛ, обсуждали некоторых игроков, моменты с их участием. Из команд – "Коламбус", "Даллас".

- А себя видите в НХЛ?

- Несколько лет назад у меня было приглашение от "Аризоны", но на тот момент я решил в России. Конечно, хочется попробовать себя в лучшей лиге мира, всегда стремишься выступать там.

- Верили ли, что исторический рекорд Овечкина состоится уже в сезоне-2024/25?

- Сначала просто верил, а когда он начал стабильно приближаться к рекорду, появилась уверенность. Александр Великий – игрок с большой буквы, и хорошо, что он как россиянин вписал этот рекорд в историю. Это вызывает только уважение.

- Наверняка удавалось пообщаться с ним, когда вы играли в "Динамо"?

- Да, пару раз пересекались, он приходил к нам в "Динамо" на открытую тренировку В общении самый простой человек. Самое приятное, что при таких достижениях он остался человеком. Когда подойдешь к нему, он все расскажет и покажет.

- Поддерживаете ли связь с кем-то из играющих сейчас в НХЛ отечественных хоккеистов?

- Есть ребята, которые играют в Северной Америке, это Александр Кисаков и Богдан Тринеев. Но они больше в АХЛ играют. Они мне рассказывают какие-то моменты, я тоже с ними чем-то делюсь.

- В прошлом сезоне вы получили немало штрафных минут за драки. С чем это связано?

- Отдаюсь полностью на площадке в эмоциональном плане, хочу всегда побеждать – только из-за этого, наверное.

- Чем отличаются болельщики клубов КХЛ, в которых вы играли? У "Сочи", наверное, самые спокойные?

- У "Сочи" есть свой костяк болельщиков, ничего плохого в их адрес сказать не могу. Им спасибо за сезон, сколько поддерживали нас. И сколько положительных комментариев писали мне и партнерам по команде по ходу всего сезона! Что касается "Динамо: приятно, конечно, играть на "ВТБ Арене". Когда подъезжаешь к арене на матч, болельщики показывают, что помнят тебя и знают, постоянно подходят за автографом и фотографируются с тобой. А после игры приятно поблагодарить болельщиков. Три года играл в "Динамо", хоккейный путь становился там – а таком клубе с такой историей.

- Чем запомнилась атмосфера на матчах в Челябинске?

- Челябинск – топовый хоккейный город, город, в котором люди живут хоккеем. И когда приезжал туда играть против "Трактора", было очень тяжело, потому что люди не просто сидят на трибунах и смотрят хоккей, люди болеют и переживает. И в матчах в Челябинске надо отдаваться не на 100, а на 200 процентов. Только приятно играть при такой поддержке.