"Краснодар" обыграл "Крылья Советов" в Кубке России по футболу

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 2:1 победили "Крылья Советов" в четвертом туре Пути РПЛ Кубка России.

Игра прошла в Самаре.

В составе "Краснодара" голы провели Данила Козлов (14-я минута) и Дуглас Аугусто (62). В составе "Крыльев Советов" отличился Сергей Божин (83).

"Краснодар" набрал 9 очков и лидирует в группе В. "Крылья Советов" - на втором месте (6). Далее идут московское "Динамо" (4) и "Сочи" (2), которые в среду встречаются друг с другом.

Краснодар Крылья Советов футбол
