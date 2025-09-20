Боксер Субханкулов заявил, что не считает встречу с Узляном главнейшей в карьере

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российский боксер Артур Субханкулов назвал отличной свою форму в преддверии боя с соотечественником Тиграном Узляном за пояс WBA Continental в легком весе.

Поединок возглавит турнир "IBA.PRO 9. В Башкортостане", который пройдет 26 сентября в Уфе.

"Подхожу к бою в отличной форме. Но не считаю встречу с Узляном самой главной в своей карьере, но и обычным боем не назову. По сравнению с тем, что было в любителях, Узлян в профессионалах набрал кондиции. И вообще не стоит обращать внимание на наши противостояния по любителям, которые были десять лет назад. У нас уже разный бокс, мы оба поменялись", - приводит слова Субханкулова пресс-служба Федерации бокса России.

"С Тиграном мы не общаемся, но смотрел его бои. Это настырный и крепкий боксер. Максимально настраиваюсь на наше противостояние. Не считаю себя явным фаворитом. Многие считают, что наши шансы равны. Так что поединок точно не будет простым. Тем интереснее проверить себя и свои силы. Это вызывает у меня дополнительный интерес в этом поединке", - добавил Субханкулов.

Субханкулов родился в Башкортостане. Тигран Узлян заявил о намерении огорчить его на глазах родной публики.

"Намерен победить у него же дома. Та же ситуация была и перед моим боем с Алексеем Мазуром, когда он был фаворитом и боксировал дома. Но я и моя команда были абсолютно уверены в победе, что в итоге и случилось", - отметил Узлян.

"Сейчас у меня тот же настрой на бой с Субханкуловым. Я абсолютно не считаю его фаворитом предстоящего противостояния. Наоборот, таковым считаю себя. Как боксер, считаю, я лучше, зрелищнее, мощнее, умнее. Поэтому приеду в Уфу и добьюсь победы перед его же публикой, которая после этого уже полюбит меня и будет следить за моими боями", - подчеркнул он.

На счету Субханкулова на профессиональном ринге девять побед (четыре – нокаутом) в девяти поединках. Узлян победил в 12 поединках (в шести – досрочно) при одном поражении.