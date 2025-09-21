Российский фигурист Гуменник пробился на Олимпиаду

Петр Гуменник Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российский фигурист Петр Гуменник завоевал путевку на зимние Олимпийские игры-2026 в Италии.

Он выиграл квалификационный турнир в Пекине, набрав по сумме оценок за короткую и произвольную программы 262,82 балла. Для путевки на ОИ достаточно было попасть в топ-5 отборочного соревнования.

Накануне на Игры отобралась россиянка Аделия Петросян, ставшая лучшей в женском одиночном катании. Как и Гуменник, она выступает в качестве нейтрального спортсмена.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.