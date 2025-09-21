Мышев назвал высоким результат сборной России на Кубке мира по кикбоксингу

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России на Кубке мира по кикбоксингу доказала статус одной из сильнейшей на международной арене, заявил руководитель профессионального департамента Федерации кикбоксинга России Владимир Мышев.

"Наша команда показала, что кикбоксинга не существует, если в нем нет России. Кубок мира в Минске по версии WKF расставил все по местам - национальная сборная нашей страны по праву одна из сильнейших в этом виде спорта. Это заняло время, потребовало много терпения и усилий, но вот мы снова на мировой арене, гордо поднимаем флаг России и громко поем национальный гимн", - сказал Мышев "Интерфаксу".

"В этот раз мы стали вторыми в общекомандном зачете, уступив первое место проводящей стороне - сборной команды Беларуси. Считаю, что это высокий результат, учитывая участие более чем двадцати стран и более полутысячи участников. Также отмечу, что мы обратили внимание на нескольких спортсменов ринговых дисциплин, которые потенциально смогут принять участие и на наших профессиональных турнирах", - отметил он.

"Следующая остановка для команды России - Кубок мира в Чувашии по версии WPKA с 5 по 10 октября", - добавил Мышев.

На Кубке мира в Белоруссии российские кикбоксеры завоевали 45 золотых, 26 серебряных и 20 бронзовых медалей.