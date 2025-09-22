Поиск

Хет-трик Радулова принес "Локомотиву" крупную победу над "Сочи" в КХЛ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" со счетом 5:0 разгромили "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Главным героем стал нападающий "Локомотива" Александр Радулов, оформивший хет-трик. Его голы состоялись на 4-й, 39-й и 45-й минутах.

Клуб из Ярославля набрал 11 очков и занимает второе место в Западной конференции КХЛ. "Сочи" - на десятом месте на Западе, 5 баллов.

"Локомотив" - действующий обладатель Кубка Гагарина.

Александр Радулов КХЛ Локомотив Сочи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Назван расширенный состав сборной России по футболу на товарищеские матчи

Назван расширенный состав сборной России по футболу на товарищеские матчи

"Зенит" обыграл "Краснодар" в чемпионате России по футболу

"Зенит" обыграл "Краснодар" в чемпионате России по футболу

Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Российский фигурист Гуменник пробился на Олимпиаду

Российский фигурист Гуменник пробился на Олимпиаду

Израиль пытается не допустить голосования об исключении его сборной из еврофутбола

Израиль пытается не допустить голосования об исключении его сборной из еврофутбола

"Локомотив" вновь упустил победу в матче РПЛ на 90+ минуте

Российская фигуристка Петросян завоевала путевку на Олимпиаду

Российская фигуристка Петросян завоевала путевку на Олимпиаду

Россиян не допустили к командным соревнованиям на Олимпиаде-2026

Россиян не допустили к командным соревнованиям на Олимпиаде-2026

Российская фигуристка Петросян выиграла короткую программу в отборе на ОИ

Российская фигуристка Петросян выиграла короткую программу в отборе на ОИ

Главный тренер "Спартака" Станкович отстранен на месяц от турниров РФС

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });