Хет-трик Радулова принес "Локомотиву" крупную победу над "Сочи" в КХЛ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" со счетом 5:0 разгромили "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Главным героем стал нападающий "Локомотива" Александр Радулов, оформивший хет-трик. Его голы состоялись на 4-й, 39-й и 45-й минутах.

Клуб из Ярославля набрал 11 очков и занимает второе место в Западной конференции КХЛ. "Сочи" - на десятом месте на Западе, 5 баллов.

"Локомотив" - действующий обладатель Кубка Гагарина.