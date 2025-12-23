Поиск

"Динамо" утвердило Ролана Гусева главным тренером

"Динамо" утвердило Ролана Гусева главным тренером
Ролан Гусев
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Ролан Гусев утвержден главным тренером "Динамо" до конца сезона, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

48-летний специалист исполнял обязанности главного тренера с ноября этого года, когда в отставку был отправлен Валерий Карпин.

Гусев работает в штабе "Динамо" с лета 2023 года. В конце прошлого сезона он уже исполнял обязанности главного тренера, когда должность покинул Марцел Личка.

Сейчас московский клуб занимает 10-е место в РПЛ.

Валерий Карпин Динамо футбол РПЛ Марцел Личка Ролан Гусев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Покинувший "Спартак" Деян Станкович вновь возглавил "Црвену Звезду"

Сборная России сохранила 33-е место в рейтинге ФИФА

Петр Гуменник стал чемпионом России по фигурному катанию

Петр Гуменник стал чемпионом России по фигурному катанию

Евгений Плющенко заявил о завершении работы с Еленой Костылевой

Евгений Плющенко заявил о завершении работы с Еленой Костылевой

Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола

Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола

"Локомотив" победил ЦСКА и выиграл четвертый матч подряд в КХЛ

"Наследник великого Яшина". Вратарь Сафонов установил рекорд ФИФА

"Наследник великого Яшина". Вратарь Сафонов установил рекорд ФИФА

Российский вратарь ПСЖ отразил четыре пенальти и выиграл Межконтинентальный Кубок

Российский вратарь ПСЖ отразил четыре пенальти и выиграл Межконтинентальный Кубок

Аргентинский футболист Лукас Вера перешел в "Локомотив"

"Интер Майами" продлил контракт с Луисом Суаресом

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });