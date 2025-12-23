"Динамо" утвердило Ролана Гусева главным тренером

Ролан Гусев Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Ролан Гусев утвержден главным тренером "Динамо" до конца сезона, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

48-летний специалист исполнял обязанности главного тренера с ноября этого года, когда в отставку был отправлен Валерий Карпин.

Гусев работает в штабе "Динамо" с лета 2023 года. В конце прошлого сезона он уже исполнял обязанности главного тренера, когда должность покинул Марцел Личка.

Сейчас московский клуб занимает 10-е место в РПЛ.