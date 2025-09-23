Гандболистка Анастасия Илларионова: переход в ЦСКА – самый яркий момент в карьере

Анастасия Илларионова (справа) Фото: Александр Хазов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Линейный игрок ЦСКА и сборной России по гандболу Анастасия Илларионова в интервью корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину прокомментировала старт армейского клуба в новом сезоне, рассказала о своей роли в команде. Помимо этого, призер чемпионата мира, многократная чемпионка России высказалась о возможном возвращении отечественного гандбола на международную арену.

- Анастасия, как оцениваете старт сезона для ЦСКА в целом и для себя в частности?

- Поскольку старт сезона у нас связан с проигранным матчем за Суперкубок, то, естественно, неудовлетворительно. Перед ЦСКА всегда стоит цель выигрывать все, но, к сожалению, этого сделать не удалось. Да и чемпионат в целом тоже начали неважно. Возможно, такой начальный период закончится после перерыва на матчи сборной. Потому что то, как мы стартовали, - это не то, что мы можем и должны показывать.

- Чего не хватило, на ваш взгляд, в матче за Суперкубок против команды "Ростов-Дон"?

- Реализации своих моментов - считаю, что в большей степени проиграли именно из-за этого. Не могу сказать, что по сравнению с соперником у нас какие-то были колоссальные провалы в защите, нет. А вот незабитые мячи в ключевых моментах, скорее всего, и решили исход матча.

- От кого еще, кроме ростовчанок, ждете наибольшего сопротивления по ходу сезона?

- В любом случае это будет та же "Черноморочка" и "Астраханочка", может. Но так как сейчас проводятся большие трансферы, думаю, что еще не одна команда преподнесет сюрпризы. Но в начале сезона, пока команды еще вкатываются, и игроки еще притираются, каждый матч будет интересным.

- Реально ли пройти весь чемпионат без поражений?

- Это одна из наших задач: регламент поменялся, и чем выше ты займешь место по регулярному чемпионату, тем проще будет в плей-офф – в том числе по разъездам. Тем не менее, это спорт, здесь может по-разному сложиться. Расслабления допускать не будем и, если получится пройти турнир без поражений, будет здорово.

- Отметил интересный факт. Вы уезжали в аренду в "Астраханочку" и, вернувшись в ЦСКА, быстро стали капитаном команды. Как можете объяснить такой резкий скачок?

- В аренду я уезжала именно за игровой практикой и получила определенный опыт. Перейти в другой коллектив в середине сезона, окунуться в другую атмосферу – это достаточно стрессовый момент, но и фактор для роста. Скорее всего, все это взрастило определенные мои моральные качества. И по возвращении в ЦСКА, получаться у меня стало лучше. Видимо, тренер увидел во мне какого-то надежного человека, и я стала капитаном.

– В чем ваши лидерские качества выражаются вне площадки и вне спорта вообще?

– Я и в жизни, и на площадке не умею проигрывать, и не люблю, когда люди опускают руки даже в безнадежных ситуациях. Не допускаю безразличия, потому что это несовместимо с большим спортом. Стараюсь всегда поддерживать положительную атмосферу, потому что не люблю пессимистов. В любой ситуации хочется видеть плюсы и стараюсь транслировать это.

- В системе армейских команд в различных видах спорта часто упоминается слово "семья". Как это проявляется в женской гандбольной команде ЦСКА, случаются ли конфликты?

- Не было такого, что мы где-то ругались на площадке или вне - ничего подобного не помню с того момента, как я оказалась в ЦСКА. Да, есть какие-то рабочие моменты, недопонимания. И то, что сейчас я продолжаю делать, это с помощью диалога конструктивно решать их именно разговором: обсудили и поехали дальше. Что касается семьи... Ну, действительно, нас можно назвать семьей: очень много времени проводим друг с другом и стараемся поддерживать хорошую атмосферу. Это то место, где в каких-то сложных ситуациях тебя не ударят по больному месту, а, наоборот, поддержат.

- Вы в ЦСКА уже достаточно продолжительный срок. Как вообще этот период в своей карьере оцениваете и какие самые яркие моменты отметите?

- Пожалуй, самый яркий момент – это сам переход в ЦСКА. Потому что для нас это был период Лиги чемпионов, приезжали европейские тренеры, игроки. Я была моложе, для меня это было стрессово, ведь окунулась совершенно в другую стезю. Кроме того, и в сборной мы участвовали в международных турнирах. Это было такое яркое впечатление, которое сейчас уже, к сожалению, замыливается. Ну и в ЦСКА особенно запомнились концовки сезонов - например, Кубок России с "Ростов-Доном", где мы победили по пенальти; тот чемпионат, который мы прошли без поражений, но все же проиграли в одном из финальных матчей. Прошлый сезон также запомнился, потому что произошла смена тренера – сложно было и морально, и в плане игры. Каждый сезон по-своему отпечатывается и запоминаются именно концовки, эмоциональные матчи, в которых решается судьба трофеев. В этом смысле последние три сезона очень ярко отложились в памяти.

Фото: Александр Хазов

- В 2019 году появляется информация о создании женской команды ЦСКА, вы на тот момент находитесь в системе "Звезды". Какая была реакция на новость о создании новой мощной команды? Появлялись ли на тот момент мысли "вот бы мне вы туда"?

- Да. Это армейский клуб, а у меня родители – военные, сразу же прослеживаются точки соприкосновения. И родители мне сказали: "Кажется, тебе нужно туда". Это новый проект, новый вызов. И на следующий после создания клуба сезон я получила приглашение в ЦСКА и перешла сюда. Наверное, это судьба (улыбается), но в любом случае было приятно оказаться здесь.

– Прошедшим летом ЦСКА пережил перестановки в составе, команду покинули некоторые игроки. Особенно это касается фигуры олимпийской чемпионки Екатерины Ильиной, завершившей карьеру. Как ее уход сказался, отразился на команде?

- Это ее выбор, она заранее об этом объявляла. Я считаю, что мы ее очень хорошо проводили. Конечно же ее, как такого самого опытного игрока, олимпийской чемпионки, не хватает. И не хватает как раз-таки именно холодного рассудка, какого-то такого спокойствия. Да у нас не такие большие изменения в этом сезоне, но они ощутимые потому что два-три игрока, которые именно решали и включались в такие моменты, когда это нужно, важно, их сейчас не хватает. Но мы на стадии того, чтобы сейчас другие игроки брали на себя эту ответственность, эти обязанности и получали такой опыт.

- Как, на ваш взгляд, изменился вообще в целом гандбол в нашей стране и интерес к нему и ЦСКА после введения санкций и, в частности, после ухода олимпийских чемпионов?

- Хочется верить, что с каждым годом гандбол все-таки все больше узнают. Само собой, после Олимпиады в Рио-де-Жанейро это было прямо заметно, ощутимо и слышно, и видно. В любом случае гандбол знают, это приятно, это важно. Что касается, например, количества болельщиков на играх, это зависит от города. В маленьких городах это гарантированно полный зал. В Москве на играх за трофеи тоже полный зал, чего, правда, не скажешь про регулярные чемпионаты. Понятно, что костяки болельщиков, которые есть, остаются. Но в целом сравнить нынешнее время с тем, если честно, сложно.

- Насколько велика ваша вера в то, что российский гандбол вернется в скором времени на международную арену и, в частности, на пример к следующей летней Олимпиаде?

- Я из тех людей, которым можно одно слово сказать, дать какую-то маленькую надежду словесную, на уровне одного процента из ста, и я начну в это верить. А нам ничего больше не остается. Мы можем только работать, верить и ждать то, что дождемся своего часа и наше возвращение состоится. Конечно, хотелось бы, потому что, я как я уже говорила, чем дальше проходит время, тем все больше забывается это все. Но перед сборами на матчи против Белоруссии было такое ощущение, что мы так давно никуда не уезжали. Последний международный турнир с нашим участием – чемпионат мира 2021 года. Та атмосфера все равно запоминается - она другая, не такая, как у нас сейчас здесь.

- Внимательно ли следите за геополитикой в надежде на снятие санкций с российского спорта?

- Наверное, в самом начале за этим следили все в режиме 24/7 – в телефонах, разговорах, где только можно. Думаю, и сейчас каждый мониторит информацию, но уже без какого-то углубления. Потому что много информационного мусора, который вызывает переживания. Но мы в курсе основных новостей – это нормально, нужно знать.

- Не утихают споры на предмет того, стоит ли или не стоит российскому спортсмену выступать под нейтральным флагом. Ваша позиция?

- Конечно, со своим флагом и гимном выступать важно и почетно. Это важно и для страны, и для спортсменов - приятно, когда ты стоишь под своим флагом, поешь гимн свой страны. Но что касается нейтрального статуса: даже в этом случае все знают, что ты – спортсмен из России. Россию знают, Россию боятся, и это нормально. У меня не было опыта выступления под нейтральным флагом, но понимаю, что здесь могут быть другие эмоции.

– Возникало ли у вас желание перебраться в Европу и поступали ли соответствующие предложения.

- Предложения были – и в прошлом году, и в позапрошлом. На фоне свежих на тот момент сохранившихся ощущений от выступлений в Лиге чемпионов были мысли уехать. Любому спортсмену хочется поиграть в международных турнирах, в самой элитной лиге. Но с каждым годом, когда ты дальше отходишь от всего этого, все менее явной вижу такую возможность перейти. Постепенно меняются и ценности, и цели, и жизненные обстоятельства. Поэтому я в ЦСКА и никуда не собираюсь уходить.

- Почему не срослось с переходом?

- Одной переходить было страшно. На тот момент, если бы со мной был человек, которому я доверяю и с кем близко общаюсь, я бы решилась на отъезд. Одной – тяжело, страшно, это совершенно другая зона.

- Расскажите нам немного, помимо гандбола, про свои увлечения. Чему уделяете особо внимание и время?

- Времени на увлечения не так много, но это зависит и от состояния, и от определенного периода сезона. Летом, в период предсезонной подготовки, его, естественно больше. Но при этом мы уезжаем на традиционные сборы на две недели. Потом, по ходу сезона, в зависимости от состояния, я провожу время с семьей, с друзьями, могу спокойно дома провести время - за книгами и сериалами. Но я и за активный отдых: у меня дача, я занимаюсь еще ею. Конкретного хобби у меня нет, потому что для него не хватает времени.

- К слову, о книгах. Министр спорта Михаил Дегтярев дал понять, что российским футболистам не помешало бы заняться чтением книг. А как лично у вас обстоят дела с литературой? И какой формат используете – бумажную книгу, аудиокнигу?

- По-разному: это могут быть бумажные книги, электронные, аудиокниги. Если я иду гулять, то чаще всего предпочитаю воткнуть наушник, чтобы вникнуть во что-то другое: это тоже дает положительный эффект, чтобы просто отдохнуть. Потому что, когда есть стрессовые моменты, тяжелые, когда все об одном, нужно погрузиться в другую сферу. И книжные варианты тоже удобные, если ты дома. А если где-то в другом месте, удобно использовать электронные варианты, в планшете тоже удобно почитать. Если говорить о тематике, то чаще всего это либо детективы, либо психология, либо что-то связанное с питанием и нутрициологией.

- Узнают ли вас на улице? Одно дело на площадке после матча, когда просят о фото или дать автограф. А вне арены бывало такое?

- Была одна история. Я заказывала ворота для дачи, все оформили, скинула организации свой паспорт, после чего мне перезвонил человек и спрашивает: "А это вы играете в сборной России и ЦСКА? Я вас знаю, слежу за вами, болею". Поболтал со мной, сказал, что переживает за нас. Но это скорее единичный случай. В Москве меня могут узнать только из узкого круга людей, которые ходят на гандбол. Вот в Ростове-на-Дону мы просто заходили за кофе и десертами, там нас узнали. Но у них город меньше и гандбол знают больше.

- А как вам больше нравится: получать больше внимания со стороны или тихая, спокойная жизнь за пределами площадки?

- Наверное, когда тебя на улице узнает каждый второй-третий, это достаточно сложно, потому что личной границы и личного пространства совершенно нет. Это двоякая ситуация. В нашей ситуации так: твой круг и круг болельщиков, те, кто около гандбола, все равно тебя знают и этого достаточно. Мы получаем эмоции на матчах, черпаем их именно в процессе игры. Если же говорить о каком-то внимании сверх этого, думаю, что у меня в этом нет такой большой нужды.