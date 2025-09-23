Поиск

"Металлург" победил "Спартак" и выиграл пятый матч подряд в КХЛ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" со счетом 3:2 взяли верх над московским "Спартаком" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Магнитогорске, победитель определился в овертайме.

В составе "Металлурга" голы провели Михаил Федоров (33-я минута), Андрей Козлов (48), Дмитрий Силантьев (62).

У "Спартака" дубль оформил Александр Беляев (6, 56).

"Металлург" выиграл пятый матч подряд и, набрав 14 очков, лидирует в Восточной конференции.

"Спартак" - на пятом месте в Западной конференции, 9 баллов.

КХЛ Металлург Спартак хоккей
