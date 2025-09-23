Поиск

Боксер Силягин назвал бой с Кейбером очередным шагом к поясу чемпиона мира

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Обладатель поясов WBA Gold и IBF Intercontinental россиянин Павел Силягин назвал интересными турниры IBA, под эгидой которой проведет бой с венесуэльцем Гонсалесом Кейбером.

"Я провожу этот бой, чтобы не было застоя. Турниры IBA мне кажутся интересными, это хорошие вечера бокса, которые заслуживают внимания фанатов. К тому же после боя с Кейбером я буду знать, как работать против такого типа защиты. Титул IBA. Intercontinental рассматриваю, как и любой другой, будь то IBF Interсontinental или WBA Gold. Это еще один большой шаг к главному поясу – титулу чемпиона мира", - приводит слова Силягина пресс-служба Федерации бокса России.

"Гонсалес Кейбер – настырный и опасный боксер. Он идет вперед, много ударов принимает на защиту руками, на блок. Это его главный козырь в ринге, подвижный блок, который дает ему возможность быстро из защиты переходить в атаку", - сказал также Силягин.

Восьмираундовый бой за титул IBA.Intercontinental во втором среднем весе будет со-главным на турнире "IBA.PRO 9. В Башкортостане", который пройдет 26 сентября в Уфе.

Возглавит турнир "IBA.PRO 9" поединок за пояс WBA Continental в легком весе между россиянами Артуром Субханкуловым (9-0, КО 4) и Тиграном Узляном (12-1, КО 6).

бокс IBA Павел Силягин Артур Субханкулов Гонсалес Кейбер Тигран Узлян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Золотой мяч" получил форвард ПСЖ Усман Дембеле

"Золотой мяч" получил форвард ПСЖ Усман Дембеле

Назван расширенный состав сборной России по футболу на товарищеские матчи

Назван расширенный состав сборной России по футболу на товарищеские матчи

"Зенит" обыграл "Краснодар" в чемпионате России по футболу

"Зенит" обыграл "Краснодар" в чемпионате России по футболу

Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Российский фигурист Гуменник пробился на Олимпиаду

Российский фигурист Гуменник пробился на Олимпиаду

Израиль пытается не допустить голосования об исключении его сборной из еврофутбола

Израиль пытается не допустить голосования об исключении его сборной из еврофутбола

"Локомотив" вновь упустил победу в матче РПЛ на 90+ минуте

Российская фигуристка Петросян завоевала путевку на Олимпиаду

Российская фигуристка Петросян завоевала путевку на Олимпиаду

Россиян не допустили к командным соревнованиям на Олимпиаде-2026

Россиян не допустили к командным соревнованиям на Олимпиаде-2026

Российская фигуристка Петросян выиграла короткую программу в отборе на ОИ

Российская фигуристка Петросян выиграла короткую программу в отборе на ОИ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });