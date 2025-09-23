Боксер Силягин назвал бой с Кейбером очередным шагом к поясу чемпиона мира

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Обладатель поясов WBA Gold и IBF Intercontinental россиянин Павел Силягин назвал интересными турниры IBA, под эгидой которой проведет бой с венесуэльцем Гонсалесом Кейбером.

"Я провожу этот бой, чтобы не было застоя. Турниры IBA мне кажутся интересными, это хорошие вечера бокса, которые заслуживают внимания фанатов. К тому же после боя с Кейбером я буду знать, как работать против такого типа защиты. Титул IBA. Intercontinental рассматриваю, как и любой другой, будь то IBF Interсontinental или WBA Gold. Это еще один большой шаг к главному поясу – титулу чемпиона мира", - приводит слова Силягина пресс-служба Федерации бокса России.

"Гонсалес Кейбер – настырный и опасный боксер. Он идет вперед, много ударов принимает на защиту руками, на блок. Это его главный козырь в ринге, подвижный блок, который дает ему возможность быстро из защиты переходить в атаку", - сказал также Силягин.

Восьмираундовый бой за титул IBA.Intercontinental во втором среднем весе будет со-главным на турнире "IBA.PRO 9. В Башкортостане", который пройдет 26 сентября в Уфе.

Возглавит турнир "IBA.PRO 9" поединок за пояс WBA Continental в легком весе между россиянами Артуром Субханкуловым (9-0, КО 4) и Тиграном Узляном (12-1, КО 6).