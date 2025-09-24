"Реал" упрочил лидерство в чемпионате Испании по футболу

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Реала" со счетом 4:1 победили "Леванте" в гостевом матче шестого тура чемпионата Испании.

Два гола в составе "Реала" провел Килиан Мбаппе – на 64-й (с пенальти) и 66-й минутах. По разу отличились Винисиус Жуниор (28) и Франко Мастантуоно (38).

Автор гола в составе "Леванте" - Этта Эйонг (54).

Турнирный путь "Реал" в настоящий момент проходит, не теряя очки. Сейчас в его активе 18 баллов; команда занимает первое место и на пять баллов опережает имеющую игру в запасе, идущую следом "Барселону".

"Леванте" - на 16-м месте, 4 очка.