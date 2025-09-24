Поиск

Омари Ахмедов вернется в ММА турниром Ural FC в Дагестане

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Топовые российские бойцы примут участие в международном турнире Ural FC в Каспийске. Как сообщает пресс-служба организации, турнир состоится 17 октября.

Омари Ахмедов встретится с бразильцем Родриго Кавалейро в главном поединке — по правилам ММА в среднем весе, спортсмены проведут три раунда.

Свой последний бой 37-летний Ахмедов провел в ноябре 2022 года в финале Гран-при PFL.

В его карьере в ММА 24 победы, восемь поражений и одна ничья. С осени 2013 года по лето 2021 года он выступал в UFC, где одержал девять побед при пяти поражениях и одной ничьей.

42-летний бразилец Кавалейро имеет 27 побед и 10 поражений в ММА. Он выступал в таких лигах, как АСА, RCC, Bellator, KSW, Brave CF и WFCA. Последний бой Кавалейро состоялся в октябре 2024 года на турнире UAE Warriors, где он победил Эркина Дарменова.

В рамках турнира состоится еще одно возвращение экс-бойца UFC — россиянина Руслана Магомедова, которому в поединке в тяжелом весе будет противостоять соотечественник Михаил Мохнаткин. Последний бой Магомедова прошел в июле 2021 года. Кроме UFC, он выступал в АСА, Fight Nights, S-70, ProFC. За плечами Мохнаткина выступления в АСА, Fight Nights, S-70, а также в RCC и PFL. Он выходил в октагон последний раз в декабре 2023 года.

Также свой первый с июня 2022 года бой проведет россиянин Магомедкамиль Маликов, который в поединке в полусреднем весе встретится с соотечественником Асланбеком Кодзаевым.

Турнир пройдет во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева, а в прямом эфире его покажут телеканалы "Матч ТВ" и "Матч! Боец".

UFC Ural FC
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

СМИ сообщили о нежелании УЕФА отстранять Израиль после давления США

СМИ сообщили о нежелании УЕФА отстранять Израиль после давления США

ФИФА нацелилась на увеличение числа участников ЧМ до 64 сборных

ФИФА нацелилась на увеличение числа участников ЧМ до 64 сборных

"Реал" упрочил лидерство в чемпионате Испании по футболу

"Золотой мяч" получил форвард ПСЖ Усман Дембеле

"Золотой мяч" получил форвард ПСЖ Усман Дембеле

Назван расширенный состав сборной России по футболу на товарищеские матчи

Назван расширенный состав сборной России по футболу на товарищеские матчи

"Зенит" обыграл "Краснодар" в чемпионате России по футболу

"Зенит" обыграл "Краснодар" в чемпионате России по футболу

Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Российский фигурист Гуменник пробился на Олимпиаду

Российский фигурист Гуменник пробился на Олимпиаду

Израиль пытается не допустить голосования об исключении его сборной из еврофутбола

Израиль пытается не допустить голосования об исключении его сборной из еврофутбола

"Локомотив" вновь упустил победу в матче РПЛ на 90+ минуте

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });