Омари Ахмедов вернется в ММА турниром Ural FC в Дагестане

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Топовые российские бойцы примут участие в международном турнире Ural FC в Каспийске. Как сообщает пресс-служба организации, турнир состоится 17 октября.

Омари Ахмедов встретится с бразильцем Родриго Кавалейро в главном поединке — по правилам ММА в среднем весе, спортсмены проведут три раунда.

Свой последний бой 37-летний Ахмедов провел в ноябре 2022 года в финале Гран-при PFL.

В его карьере в ММА 24 победы, восемь поражений и одна ничья. С осени 2013 года по лето 2021 года он выступал в UFC, где одержал девять побед при пяти поражениях и одной ничьей.

42-летний бразилец Кавалейро имеет 27 побед и 10 поражений в ММА. Он выступал в таких лигах, как АСА, RCC, Bellator, KSW, Brave CF и WFCA. Последний бой Кавалейро состоялся в октябре 2024 года на турнире UAE Warriors, где он победил Эркина Дарменова.

В рамках турнира состоится еще одно возвращение экс-бойца UFC — россиянина Руслана Магомедова, которому в поединке в тяжелом весе будет противостоять соотечественник Михаил Мохнаткин. Последний бой Магомедова прошел в июле 2021 года. Кроме UFC, он выступал в АСА, Fight Nights, S-70, ProFC. За плечами Мохнаткина выступления в АСА, Fight Nights, S-70, а также в RCC и PFL. Он выходил в октагон последний раз в декабре 2023 года.

Также свой первый с июня 2022 года бой проведет россиянин Магомедкамиль Маликов, который в поединке в полусреднем весе встретится с соотечественником Асланбеком Кодзаевым.

Турнир пройдет во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева, а в прямом эфире его покажут телеканалы "Матч ТВ" и "Матч! Боец".