Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Боливией

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу огласил стартовый состав команды на товарищескую встречу с Боливией.

С первых минут на поле будут присутствовать следующие игроки: Станислав Агкацев, Мингиян Бевеев, Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук (капитан команды), Иван Сергеев, Лечи Садулаев.

Матч пройдет во вторник в Москве и стартует в 20:00 мск.

Ранее в октябрьском цикле россияне в пятницу сыграли с Ираном и победили со счетом 2:1.